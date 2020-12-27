Названы сроки первых пусков боевых ракет беспилотником «Охотник»

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27.12.2020, 5:02, Новости дня
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Во второй половине 2021 года российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний, рассказал источник в авиастроительной отрасли.

Источник рассказал, что «первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», передает РИА «Новости».

Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».

«Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», – отметил источник, добавив, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.

Испытания «Охотника» с применением оружия «воздух – поверхность» также планируются.

«Охотник» будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика», – отметил источник.

В начале декабря сообщалось, что военные впервые провели серию полетов тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух – воздух».

Напомним, БПЛА имеет длину 19 м, размах крыльев 14 м, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1 тыс. км в час. Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом аппарате, а также о технологиях искусственного интеллекта, который он может использовать.



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