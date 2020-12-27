И.о главы САП Грищук: Считается ли, что глава ОАСК Вовк получил повестку в суд? Тяжело ответить

27.12.2020, 2:22, Новости дня

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В деле Окружного административного суда Киева, в котором фигурирует глава ОАСК Павел Вовк, есть проблемы с вызовом фигурантов в суд и к детективам, признал и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью hromadske, которое вышло в эфир 25 декабря.

Ведущий отметил, что 24 декабря Вовку вручили повестку о вызове в суд, но тот выбросил ее из окна автомобиля. Сам глава ОАСК в Facebook написал, что принял “за неадекватного городского сумасшедшего” детектива, который пытался вручить ему повестку.

“С удивлением узнал, что физическое лицо, которое хотело мне в среду что-то передать или рассказать, было их сотрудником. Я, признаюсь, не сразу поверил, что сотрудник этого правоохранительного органа, не показав удостоверения, может дергать людей за руки на улице, и принял его за неадекватного городского сумасшедшего”, – заявил Вовк.

Журналист спросил, считается ли, что глава ОАСК получил повестку.

“Тут тяжело ответить четко. Потому что это первая повестка в суд – не в НАБУ. Второе – у нас уже была такая практика, доходило до таких интересных вещей, что я не могу утверждать, что это именно тот человек, поскольку он был в маске. Или – тоже по делу ВАКС – “Мы получили повестку, но там не был указан адрес дома, мы не знали, куда прийти”. Не исключаю, что будет еще какая-то история. Дело [расследуется] с июля. Я не вхожу в состав группы [прокуроров], но мне докладывали: там есть чрезвычайные проблемы с процессуальным вызовом лиц – в суд, в НАБУ. Просто лица злоупотребляют своими процессуальными обязанностями и правами”, – ответил и.о главы САП.

Грищук отметил, что законопослушный человек должен прийти в суд, когда получает повестку.

“Но, учитывая то, что Уголовный процессуальный кодекс такой… у нас его называют адвокатским, есть больше моментов, которыми можно воспользоваться, чтобы злоупотребить процессуальным статусом, правом или обязательством. Это председатель суда – человек, который знает эти нюансы”, – добавил Грищук.

И.о. главы САП рассказал, что прокуроры уже несколько раз обращались в суд с ходатайствами о принудительном приводе Вовка на допрос, но ни одно не было удовлетворено.

“Поверьте, детективы и прокуроры делают все возможное, чтобы обеспечить явку и процесс шел, а не превращался в шоу. Но где-то так это и выглядит – когда три месяца мы не можем пригласить человека в суд, чтобы рассмотреть ходатайство и избрать меру пресечения. Это нонсенс. У нас нет таких больше дел. Но все-таки я думаю, что… вода камень точит”, – добавил Грищук, отметив, что статус судьи дает преимущество Вовку.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка