Останки младенца нашли в Татарстане

27.12.2020, 1:34, Новости дня

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В Пестречинском районе Татарстана в частном доме выкопали останки новорожденного ребенка, умершего еще зимой прошлого года, сообщили в правоохранительных органах.

Местная жительница родила ребенка в феврале, по неустановленным причинам он скончался. Вместе со своим сожителем женщина закопала младенца на территории придомового участка, передает Indie News.

После получения оперативной информации правоохранители произвели 23 декабря раскопки и обнаружили останки. Возбуждено уголовное дело, мужчина и женщина задержаны.

В начале октября в подмосковном лесу нашли тело новорожденного.

Ранее в мусорном контейнере в Хабаровске обнаружили тело младенца.