 

Жителям европейской части РФ пообещали аномальное тепло на Новый год

27.12.2020, 1:34, Новости дня
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Предновогодняя погода в центре европейской части РФ будет «нескучной», температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «30 декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег)», ветер усилится до 10-11 метров в секунду, передает РИА «Новости».

«В четверг (31 декабря) аналогичная ситуация. Существенно в новогоднюю ночь температурный фон не изменится. Температурный фон будет от -2 до +2 градусов. Еще будет коррекция, но новогодняя ночь будет теплой. Температура будет выше нормы на семь-восемь градусов», – добавил синоптик.

По его словам, потеплению будет способствовать циклоническая деятельность с запада.

«Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что предновогодняя погода по всей стране будет «нескучной»: «В воскресенье в центре европейской РФ уже погоду будет определять область высокого давления, которая вытесняет тот циклон, который принес пятничную непогоду, и давление повышается. Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10…-15 градусов, а днем до шести-семи градусов мороза. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце».

Во вторник температура будет примерно такой же. При этом днем 30 декабря температура днем будет около ноля.

«В течение предновогодней недели температура в Санкт-Петербурге будет выше нормы на четыре-восемь градусов, поскольку влияние циклонической деятельности наиболее выражено здесь (…) 28 декабря днем -2…-4, в последующем температуры останутся такими же. В дальнейшем все-таки существенное повышение температуры. Они будут в диапазоне от -3 до +2 градусов. 30, 31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов. Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью», – также рассказал Вильфанд.

Ранее москвичам посоветовали не ждать морозов и снегопада на Новый год. В последние дни года, 30 и 31 декабря, температура составит от 0 до 2 градусов.



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