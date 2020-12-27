 

Цена биткоина превысила отметку в 26 тыс. долларов

27.12.2020, 0:42, Новости дня
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Биткоин в ходе торговой сессии преодолел отметку в 26 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 тыс. 226 долларов, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 тыс. 213 долларов.

Накануне цена биткоина превысила отметку в 25 тыс. долларов.



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