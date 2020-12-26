 

Ходорковский: После тюрьмы я так и не смог вернуть себе интерес к бизнесу

26.12.2020, 13:26, Новости дня
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Бывший владелец ЮКОСа, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что потерял интерес к бизнесу после освобождения из тюрьмы. Об этом он рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

– Я после тюрьмы так и не смог вернуть себе интерес к бизнесу. Потому что до тюрьмы я считал это серьезным делом, а после тюрьмы… Я понимаю, что наш мир, экономика построены именно на тех людях, которые занимаются бизнесом. Но не могу воспринимать это серьезно. Жизнь и смерть… – отметил он.

Вместе с тем, заявил Ходорковский, он продолжает заниматься бизнесом.

– Часть своего времени я трачу на бизнес. Мне не нравится это… Но тем не менее я трачу. И в общем, технических навыков, которые у меня были, хватает на то, чтобы зарабатывать в 10 раз больше, чем я трачу на себя лично, – добавил он.

Напомним, Михаил Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.



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