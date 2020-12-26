 

В МИД Украины рассказали о переговорах с Боснией о возвращении иконы, подаренной Лаврову

26.12.2020, 12:34, Новости дня
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Украина и Босния продолжают выяснять детали об украинской иконе, которую в середине декабря председательствующий в президиуме Боснии Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии “РБК-Украина”.

“Вместе с боснийско-герцеговинской стороной выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о дальнейших шагах”, – ответил Николенко на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы.

В свою очередь, посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии “Украинской правде” заявил, что Киев требует от Сараево объяснить, как икона оказалась на территории Боснии и Герцеговины. По его словам, во время последней встречи в МИД Боснии и Герцеговины 24 декабря боснийская сторона не дала ответ на этот вопрос.

“Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине”, – подчеркнул он.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что председательствующий в президиуме Боснии Милорад Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. СМИ писали, что икона, предположительно, попала в Боснию из Луганска, который с 2014 года оккупирован пророссийскими боевиками.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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