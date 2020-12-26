Ходорковский: Путин – типичный бандит

26.12.2020, 10:50, Новости дня

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Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону назвал президента России Владимира Путина “типичным бандитом”.

– Он типичный бандит, типичный разводящий. Я таких бандюков видел не так мало. Он умный бандит. В этом его отличие. И как и все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятен, – сказал Ходорковский.

При этом он добавил, что “Путин – не монстр”.

– [Экс-президент США Барак] Обама его очень правильно, к слову, описал в своей книге… Это первый раз, когда крупный западный лидер очень точно определил суть Путина и его режима. Это бандитская шайка, которая пришла к власти в Кремле. И нельзя их никем иным считать. Он не отморозок. Он бандит, а не монстр. У него есть светлые стороны, темные стороны”, – считает Ходорковский.

Напомним, Михаил Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.