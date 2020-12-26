В Берлине произошла стрельба, одного из пострадавших доставали из воды

26.12.2020, 10:50, Новости дня

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Утром 26 декабря в административном округе Берлина Кройцберг неизвестные устроили стрельбу по людям, несколько человек серьезно ранены, сообщило сегодня издание Berliner-zeitung со ссылкой на немецкую полицию.

По информации полиции, двоих раненых обнаружили на месте преступления на Штреземан-Штрассе недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще одного раненого вытаскивали из воды в Ландвер-канале, у него травмирована нога.

К поиску преступников привлекли полицейский вертолет, говорится в сообщении Berliner-zeitung. Полиция уже обыскала территорию банка у станции метро Möckernbrücke. Мотивы стрелявших неизвестны, уточнили полицейские.