Боевики обстреляли частный сектор в Водяном из миномета – штаб ООС

26.12.2020, 9:58, Новости дня

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На Донбассе за прошедшие сутки, 25 декабря, зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook утром 26 декабря.

Возле населенного пункта Водяное на Приазовье боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования России обстреляли частный сектор населенного пункта из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал, рассказали военные.

“На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ”, – добавили в штабе.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.