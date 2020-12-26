COVID-19 в Украине. За сутки больных выявили меньше, чем днем ранее
26.12.2020, 9:58,
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В Украине за последние сутки выявлено 7709 новых случая инфицирования коронавирусом, среди них 366 детей и 198 медработников. Об этом утром 26 декабря декабря сообщил у себя в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За последние сутки, 25 декабря, госпитализировали 2888 человек, 121 умерли, а 5 145 выздоровели. Всего за сутки провели 31 482 тестирования на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).
За все время пандемии в Украине заболело 1 019 876 человек, выздоровело – 651 917, а умерло – 17 702. Также провели 5,45 млн ПЦР-тестов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:
- Киев – 106 486 случаев;
- Винницкая область – 21 858;
- Волынская область – 32 300;
- Днепропетровская область – 56 356;
- Донецкая область – 34 586;
- Житомирская область – 38 219;
- Закарпатская область – 27 754;
- Запорожская область – 51 250;
- Ивано-Франковская область – 42 725;
- Киевская область – 56 942;
- Кировоградская область – 8 205;
- Луганская область – 9 906;
- Львовская область – 59 551;
- Николаевская область – 29 117;
- Одесская область – 68 447;
- Полтавская область – 34 341;
- Ровенская область – 40 195;
- Сумская область – 39 848;
- Тернопольская область – 33 328;
- Харьковская область – 67 655;
- Херсонская область – 16 917;
- Хмельницкая область – 38 333;
- Черкасская область – 37 321;
- Черновицкая область – 39 293;
- Черниговская область – 28 943.
Сутками ранее в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции.
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