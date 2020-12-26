COVID-19 в Украине. За сутки больных выявили меньше, чем днем ранее

26.12.2020, 9:58, Новости дня

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В Украине за последние сутки выявлено 7709 новых случая инфицирования коронавирусом, среди них 366 детей и 198 медработников. Об этом утром 26 декабря декабря сообщил у себя в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки, 25 декабря, госпитализировали 2888 человек, 121 умерли, а 5 145 выздоровели. Всего за сутки провели 31 482 тестирования на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).

За все время пандемии в Украине заболело 1 019 876 человек, выздоровело – 651 917, а умерло – 17 702. Также провели 5,45 млн ПЦР-тестов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:

Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858;

Волынская область – 32 300;

Днепропетровская область – 56 356;

Донецкая область – 34 586;

Житомирская область – 38 219;

Закарпатская область – 27 754;

Запорожская область – 51 250;

Ивано-Франковская область – 42 725;

Киевская область – 56 942;

Кировоградская область – 8 205;

Луганская область – 9 906;

Львовская область – 59 551;

Николаевская область – 29 117;

Одесская область – 68 447;

Полтавская область – 34 341;

Ровенская область – 40 195;

Сумская область – 39 848;

Тернопольская область – 33 328;

Харьковская область – 67 655;

Херсонская область – 16 917;

Хмельницкая область – 38 333;

Черкасская область – 37 321;

Черновицкая область – 39 293;

Черниговская область – 28 943.

Сутками ранее в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией .