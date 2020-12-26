 

COVID-19 в Украине. За сутки больных выявили меньше, чем днем ранее

26.12.2020, 9:58, Новости дня
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В Украине за последние сутки выявлено 7709 новых случая инфицирования коронавирусом, среди них 366 детей и 198 медработников. Об этом утром 26 декабря декабря сообщил у себя в  Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

За последние сутки, 25 декабря, госпитализировали 2888 человек, 121 умерли, а 5 145 выздоровели. Всего за сутки провели 31 482 тестирования на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).

За все время пандемии в Украине заболело 1 019 876 человек, выздоровело – 651 917, а умерло – 17 702.  Также провели  5,45 млн ПЦР-тестов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:

  • Киев – 106 486 случаев;
  • Винницкая область – 21 858;
  • Волынская область – 32 300;
  • Днепропетровская область – 56 356;
  • Донецкая область – 34 586;
  • Житомирская область – 38 219;
  • Закарпатская область – 27 754;
  • Запорожская область – 51 250;
  • Ивано-Франковская область – 42 725;
  • Киевская область – 56 942;
  • Кировоградская область – 8 205;
  • Луганская область – 9 906;
  • Львовская область – 59 551;
  • Николаевская область – 29 117;
  • Одесская область – 68 447;
  • Полтавская область – 34 341;
  • Ровенская область – 40 195;
  • Сумская область – 39 848;
  • Тернопольская область – 33 328;
  • Харьковская область – 67 655;
  • Херсонская область – 16 917;
  • Хмельницкая область – 38 333;
  • Черкасская область – 37 321;
  • Черновицкая область – 39 293;
  • Черниговская область – 28 943.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/846310352578628

Сутками ранее в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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