Ребенок погиб во время катания с горки в Нижнем Тагиле

26.12.2020, 9:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла во время катания с железной горки на санках. Инцидент произошел 25 декабря в поселке Старатель, сообщили местные СМИ.

Как рассказали очевидцы, ребенок потерял равновесие и упал с горки, получив смертельную травму. По другой версии, лямки от санок запутались на шее девочки, передает агентство «Между строк».

Прохожие вызвали ребенку скорую, однако спасти ее не удалось. В следственном управлении СК Свердловской области факт трагедии подтвердили, добавив, что по данному инциденту проводится проверка.

В апреле прошлого года в Североуральсе Свердловской области шестилетний мальчик умер на следующий день после падения с металлической горки.