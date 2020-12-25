Роскосмос через суд потребовал у производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей

25.12.2020, 7:06, Новости дня

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Роскосмос подал иск на 4,7 млрд рублей против самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», свидетельствует информация в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в суд в четверг, его еще не приняли к рассмотрению. Пока нет информации о том, за что Роскосмос требует 4,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, под новые американские санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс» и ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз», космические аппараты, разрабатывает «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелую ракету.