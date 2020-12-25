ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Платежный стандарт»

25.12.2020, 7:06, Новости дня

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Банк РФ приказом от 25 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, по состоянию на 1 декабря 2020 года занимала 395 место в банковской системе России, передает ТАСС.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Деятельность кредитной организации характеризовалась «вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной», отмечается в материалах регулятора.

В РНКО «Платежный стандарт» назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Напомним, в декабре Банк РФ отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации «ФинТех», ранее была отозвана лицензия у петрозаводского банка «Онего».