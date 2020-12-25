Жители ЛНР пожаловались на ворующих вещи сотрудников СБУ

25.12.2020, 7:06, Новости дня

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Министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило об участившихся жалобах людей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, на действия сотрудников Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Станица Луганская».

«Участились случаи обращения граждан в органы государственной безопасности ЛНР с жалобами на противоправные действия сотрудников СБУ на временном пункте пропуска у населенного пункта Станица Луганская», – передает РИА «Новости» слова представителя Центра по взаимодействию с общественностью МГБ.

По его словам, один из представителей украинских спецслужб интересуется социально-экономической обстановкой в городах ЛНР, проводит досмотр вещей.

«Некоторые из заявителей указывают, что после прохождения такого рода «мероприятий» они замечали пропажу личных ценных вещей», – дополнил представитель ведомства.

Он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий МГБ установлено, что одним из лиц, осуществляющих противоправные действия, является заместитель начальника отдела первого управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Яцентюк Сергей Григорьевич, позывной «Рамзай».

Напомним, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева.