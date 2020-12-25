 

Автобус опрокинулся в Рязанской области, есть жертвы и пострадавшие

25.12.2020, 6:12, Новости дня
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В Рязанской области опрокинулся автобус, три человека погибли, 12 человек пострадали, среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на 247-м км трассы Р-22 «Каспий» в районе населенного пункта Высокое. В автобусе, направлявшемся из Москвы в Волгоград, было 26 человек, включая двоих водителей, один из которых погиб. Среди пострадавших есть трое детей, один ребенок 10 лет находится в тяжелом состоянии, сообщил глава территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, водитель не справился с управлением и «совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием». За рулем был 32-летний житель Волгоградской области, передает ТАСС.



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