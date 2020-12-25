«Почта России» переходит на цифровые технологии

25.12.2020, 5:56, Новости дня

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Госкомпания «Почта России» сообщает о значительном расширении штата своего ИТ-подразделения. В связи с этим предприятие создает автономную структуру под названием «Почта Диджитал», в которой будут трудиться 1200 высококвалифицированных специалистов.

В задачи данной структуры будут входить сотрудничество с такими российскими ИТ-гигантами, как Ростех или Яндекс. Также пользователям предложат новые ИТ-сервисы, а технология обработки информации почтовой службы будет полностью оцифрована.

В данный момент штат «Почты России» предусматривает до 600 должностей ИТ-специалистов. Однако этого недостаточно, чтобы провести полную диджитализацию службы, утверждают эксперты в данной сфере.