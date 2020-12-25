Биолог разоблачил мошенничество с новогодними елками

25.12.2020, 5:18, Новости дня

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Вероятность того, что приобретенное к Новому году хвойное дерево в кадке приживется потом на даче очень мала, поэтому данный способ также губителен для природы, как и срубание елки, рассказал газете ВЗГЛЯД лесопатолог, доктор биологических наук Алексей Смирнов.

В преддверии Нового года в магазинах и на ярмарках активно продают хвойные деревья в кадках, рекламируя, что якобы это абсолютно экологично. Покупателя уверяют: после того, как украшенная елка простоит все праздники в теплой квартире, ее запросто можно будет высадить, например, на дачном участке.

«Конечно, елки в кадках – это более гуманный способ поставить живое рождественское дерево в доме или квартире, нежели когда его срубают. Но лично я бы не стал рекомендовать ни первый, ни второй – они оба губительны для природы. Проблема в том, что хвойные деревья, особенно ели, очень прихотливы. Если кратко: когда человек пересадит дерево по весне, оно может прижиться, а может нет. Причем вероятность того, что приживется – очень маленькая», – говорит Смирнов.

Он объясняет, что в магазинах хвойные деревца содержат на регуляторах роста, которые и помогают посаженному в небольшой горшок растению выглядеть здоровым и привлекательным. Корневая система в кадках, скорее всего, ущемлена, а поэтому к весне дерево погибнет, полагает лесопатолог.

«Но если елкой занимается профессионал, то какой-то шанс на выживание у нее есть. Знающий человек еще может выходить ее, но обычным людям, считаю, этого сделать никак не удастся. Тем более, что в квартире или доме достаточно жарко, +20-25, а когда по весне человек соберется это дерево пересадить на улицу, где +10, растение испытает сильный стресс. И это увеличивает риск для елки не прижиться и погибнуть», – резюмировал биолог.

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