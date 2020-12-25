Ущерб государству от семьи экс-чиновника Постриганя оценили в 10 млрд рублей

25.12.2020, 5:18, Новости дня

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В международный розыск объявлены жена, сын, свояченица, племянник, зять экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «заочно арестованы и в международном розыске находятся супруга экс-чиновника Елена Постригань, экс-руководитель регистрационной палаты Клинского района, ее сестра Ирина Ермошкина, которая была ее заместителем, племянник Вадим Ермошкин, зять Валерий Аракелов, а также сын осужденного Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию».

Среди обвинений против них в рамках нового уголовного дела источник назвал присвоение и растрату, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, мошенничество в особо крупном размере и участие в организованном преступном сообществе.

У Аракелова арестовано имущество на сумму почти 500 млн рублей. Ущерб, который семья Постриганя нанесла государству, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

На сожительницу Наталию Палий Постригань оформил основную часть недвижимости. Палий находится за границей, скрываясь от правоохранителей. По словам источника, «отель в Словении, отель в Сочи и отель в Карловых Варах принадлежат экс-чиновнику в настоящее время на правах собственности». Конфисковано имущество на сумму более 300 млн рублей.

Напоним, Постриганя в четверг признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки и приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.