Полицейский застрелил безоружного темнокожего в США

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25.12.2020, 5:18, Новости дня
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В городе Колумбус (Огайо, США) полицейский Адам Кой застрелил темнокожего Андре Мориса Хилла, у которого не было оружия, сообщают СМИ.

Кой прибыл на место в связи с жалобой на шум от работы двигателя автомобиля. У гаража он увидел темнокожего, который в одной руке держал телефон, другая была вне поля зрения полицейского. Пока не сообщается, по какой причине полицейский выстрелил в Хилла. Тот от полученного ранения умер.

Позднее было установлено, что Хилл был приглашен в дом, рядом с которым находился. Случившееся частично зафиксировала нагрудная камера Коя. Только после стрельбы он включил запись звука. Кой отстранен от службы. Отмечается, что прежде он подвергался взысканиям. Проводится расследование, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



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