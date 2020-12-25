GPD создает портативную консоль для запуска ААА-игр

25.12.2020, 5:02, Новости дня

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Представители компании GPD объявили о начале сбора средств для реализации проекта Win 3. Именно так будет называться портативная игровая консоль, ан которой, по плану разработчика, можно будет запускать тайтлы ААА. При этом частота кадров составит не менее 60 Гц.

Так как консоль портативная, не стоит рассчитывать на большой экран. Диагонали на 5,5 дйма будет вполне достаточно, чтобы пользоваться изображением, пребывая в поезде, самолете или общественном транспорте. Зато качество изображение составит не менее 720р.

Данная модель консоли будет управляться при помощи ОС Windows 10. Ожидается использование двух процессоров: Intel Core i5 или Core i7, а также графики Intel Xe. Объем основного накопителя может достигать 1 Тб или вдвое меньше. Оперативной – 16 Гб. Также в комплект устройства входит полноценная клавиатура.