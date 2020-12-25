КСУ отреагировал на вызов Тупицкого на допрос в Офис генпрокурора

25.12.2020, 1:32, Новости дня

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В Конституционном Суде Украины подтвердили вызов на допрос главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и добавили, что сейчас глава суда подготовил ряд ходатайств в Офис генерального прокурора.

“Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальных действиях, а именно – сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства”, – отметили в суде.

Согласно документу, который опубликовало агентство LIGA.net, Тупицкий должен явиться в Офис генпрокурора 28 декабря.

По информации источников программы “Схемы” (выходит на “Радіо Свобода”) в правоохранительных органах, главе КСУ планируют вручить подозрение в уголовном производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается, среди прочего, в том, что он путем введения в заблуждение завладел активами Зуевского энергомеханического завода. Тупицкому, по данным программы, инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса.

Тупицкий занимает должность судьи КСУ с 2013 года, с сентября 2019-го он возглавляет суд.

В октябре в Государственном бюро расследований сообщили, что проверяют Тупицкого на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации в рамках дела о влиянии на деятельность хозяйственных судов. Его вызывали на допрос на 2 ноября, но он не пришел, потому что, по его словам, его уже допрашивали по этому делу.

Кроме того, ГБР подозревает Тупицкого в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

По данным “Схем”, Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.