В Италии число случаев COVID-19 превысило 2 млн

24.12.2020, 23:44, Новости дня

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В Италии число зафиксированных случаев COVID-19 24 декабря превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 2 декабря в стране зарегистрировано 2 009 317 заболевших COVID-19.

Италия стала восьмой страной, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 2 млн.

Это также произошло в США (сейчас там зафиксировано более 18,5 млн случаев), Индии (10,1 млн), Бразилии (7,3 млн), России (2,9 млн), Франции (2,5 млн), Великобритании (2,1 млн) и Турции (2,1 млн).

По данным минздрава Италии, за последние сутки в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования.

#COVID19 – La situazione in Italia al 24 dicembre: https://t.co/8ciMmO9yfx pic.twitter.com/3LT0YpsT14

— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) December 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Изначально считалось, что эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Последние исследования доказали, что коронавирус циркулировал в Италии уже в сентябре 2019 года.

С середины октября в стране фиксировали максимальные суточные показатели заболеваемости. С 4 ноября власти Италии ввели комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. 20 декабря стало известно о первом случае заражения в Италии мутировавшим коронавирусом, который изначально зафиксировали в Великобритании.