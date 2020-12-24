 

В США пациент с коронавирусом убил соседа по палате кислородным баллоном

24.12.2020, 23:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском штате Калифорния пациент с COVID-19 убил своего пожилого соседа по палате. Об этом сообщает “Украинская служба ВBС”.

Инцидент произошел на прошлой неделе в госпитале Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге штата. В двухместной палате для коронавирусных больных 37-летний Джесси Мартинес ударил кислородным баллоном своего 82-летнего соседа, когда тот начал молиться. На следующий день пострадавший умер.

Мартинеса арестовали и предъявили обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти, а также жестоком обращении с пожилыми людьми.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 79 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44,5 млн выздоровели.

В США число заболевших превысило 18,5 млн, умерло 328 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / В ОНК опровергли заказ Ефремовым гуся в СИЗО

25.11 / Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой

21.09 / Cудью харьковского окружного админсуда разоблачили во время передачи взятки – СБУ

06.11 / В Одессе будет второй тур выборов мэра

02.11 / В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9,8 тыс. человек

23.10 / В Алабаме памятник конфедератам перенесут на кладбище

05.08 / Прототип корабля Starship совершил первый испытательный полет

26.07 / Дональд Трамп затеял «войну консульств» с Китаем, чтобы скрыть свой провал в борьбе с пандемией

15.07 / Мнения: Интересы РФ и Чехии прямо пересекаются в военной области

17.12 / Вылетевший из Москвы Boeing экстренно сел в Пулково

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска