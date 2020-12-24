Сенатор призвал обеспечить исполнение принятых законов по защите суверенитета России

24.12.2020, 19:58, Новости дня

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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил о необходимости не только принимать новые законы по защите госсуверенитета, но также исполнять уже принятые законы. В частности, упомянул сенатор, речь идет о маркировке СМИ или юрлиц, зарегистрированных иностранными агентами.

Говоря о реализации законодательных инициатив комиссии, Климов отметил, что практически все предложенные в 2020 году проекты законов прошли первое чтение в Госдуме, а некоторых из них уже приняты в третьем чтении и будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Федерации.

В то же время, по его словам, есть и действующие законы, но они, к сожалению, не всегда исполняются в полной объеме. «Особенно много к нам поступает сигналов о том, что те, кто определены как СМИ-иноагенты или как юридические лица, зарегистрированные в качестве иноагентов, дипломатично выражаясь, забывают маркировать свою продукцию. Это является нарушением российского законодательства», – приводятся слова парламентария в сообщении на сайте Совета Федерации. Заявление прозвучало на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Климов подчеркнул, что этим организациям и физическим лицам надо иметь в виду, что в таких случаях государство вынуждено будет реагировать так, как это предписано законом, особенно после вступления дополнительных норм в Административный и Уголовный кодексы.

В свою очередь член комиссии и комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева напомнила, что в пакет подготовленных в ноябре законодательных инициатив, в частности, вошел законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности», который уточняет понятие «иностранный агент» по отношению к зарегистрированным юридическим лицам и общественным организациям, которые не имеют юридической регистрации, но также расширяет сферу применения термина «иностранный агент» по отношению к физическим лицам, которые ведут на территории Российской Федерации политическую деятельность. Упомянув и другие законопроекты, подготовленные комиссией, Афанасьева подчеркнула важность того, чтобы эти инициативы были не просто приняты, но и исполнялись в будущем, «так как правоприменительная практика в данном случае крайне важна».

Со своей стороны советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что в процессе подготовки указанных законопроектов он внес ряд предложений, которые были учтены законодателями.

В заседании приняли участие сенаторы – члены временной комиссии СФ Александр Вайнберг, Любовь Глебова, Олег Мельниченко, Владимир Полетаев, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов, член Общественной палаты Калужской области Владислав Гриб, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее Роскомнадзор призвал наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки.