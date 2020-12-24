МИД России не досчиталось миллиона долларов. Деньги доставили из Ирана в коробке из-под водки “Абсолют”

24.12.2020, 19:18, Новости дня

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Министерство иностранных дел России в комментарии агентству “РИА Новости” рассказало о пропаже в 2019 году крупной суммы наличных средств из кассы валютно-финансового департамента.

Точную сумму не назвали. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы. В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента. Сейчас дело уже направили в суд.

Собеседники российского канала “РЕН-ТВ” рассказали детали этой истории.

В кабинете специалиста валютно-финансового департамента МИД РФ Натальи Агальцовой 19 декабря 2019 года запланировали инкассацию. В тот день она не явилась на работу. Своей начальнице чиновница сообщила, что у нее поднялось давление. Кабинет Агальцовой вскрыли, на полу нашли инкассаторскую сумку с деньгами. Комиссия, проверявшая средства, выявила недостачу в размере 745 тыс. 735 долларов и более 20 млн рублей. Общий ущерб составил около 1,066 миллиона долларов, отмечает канал.

Эти деньги, как утверждают источники телеканала, российский МИД получил от Ирана за консульские услуги. Наличные передали сотрудникам дипломатической курьерской службы МИД России в Тегеране 28 ноября. Посылку упаковали в коробку из-под водки “Абсолют”, в которой находились 150 пачек купюр по $100. Иранская сторона не могла воспользоваться денежным переводом из-за санкций США и их партнеров.

Деньги были в кабинете Агальцовой с 29 ноября. Известно, что они пропали в период с 16 по 19 декабря, поскольку по итогам проверки 16 декабря недостачу не выявили. работницу МИД задержали на следующий день после обнаружения пропажи денег, 20 декабря.

Во время допроса она рассказала, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами находились вверху, а ниже лежали банкноты по одному доллару. Обнаружив это, женщина запаниковала и якобы хотела покрыть часть недостачи, взяв 20 млн рублей из кассы и своими накоплениями в 200 тыс. долларов за 17 лет работы в МИД. Агальцова планировала взять кредит в размере трех млн рублей, но получила отказ в банке.

Вместе с Агальцовой задержали ее сожителя Василия Маковоза. По его словам, Агальцова пришла домой с пакетом, в котором было 20 тыс. долларов и сказала, что у нее проблемы на работе. Сама Агальцова говорила о передаче на хранение соседу по даче 200 тыс. долларов.

Сотруднице МИД в августе 2020 года изменили меру пресечения на домашний арест. А 16 сентября Маковоз официально перестал быть подозреваемым.