Власти Москвы и Подмосковья призвали работодателей сделать 31 декабря выходным

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24.12.2020, 18:10, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении в столице нерабочего дня в канун Нового года, 31 декабря. Кроме того, власти Московской области рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работника», – передает ТАСС текст документа.

До публикации документа градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что обяжет бюджетные учреждения столицы сделать 31 декабря выходным. «Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждений и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что губернатор Андрей Воробьев также подписал постановление, в котором местные власти рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В «Единой России» сообщили, что Госдума может принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне 31 декабря уже в весеннюю сессию.



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