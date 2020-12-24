Марина Порошенко о программе развития Киева: Мы видим явное искажение приоритетов

24.12.2020, 16:36, Новости дня

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В проекте бюджета Киева на следующий год сокращается финансирование медицины и выделяются миллиарды на те проекты, которые не будут завершены в 2021-м, заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции “Европейская солидарность” Марина Порошенко. Об этом пишет 24 декабря сайт партии.

Порошенко считает, что программа экономического и социального развития Киева в 2021 год не соответствует требованиям времени и ожиданиям киевлян.

“Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал – не ошиблись они с выбором. Действительно выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году, – сказала политик. – У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства – это точно не на сомнительное “большая кража”, а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим. На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов – не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку”.

Депутат Киевсовета подчеркнула, что депутаты из “Европейской солидарности” провели аудит, после которого 422 млн гривен перенаправили на больницы.

“Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому своевременное реагирование – это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом, – заявила она. – Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в программу, касаются насущных вопросов. Зато в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны – миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой – сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса”.

Порошенко считает, что за программу “Европейская солидарность” голосовать не будет.