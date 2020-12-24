“Ни фига себе мамуля”, “Красотка”. Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама

24.12.2020, 15:42, Новости дня

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Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі” на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 23 декабря в Instagram разместила совместное фото со своей мамой Людмилой Луценко, которой исполнилось 65 лет.

На фото мать и дочь в тренировочных костюмах позируют в теплое время года на открытой веранде.

“С днем рождения, мама. 65 и сурия по утрам, – подписала она фото.

“Ни фига себе мамуля”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Мама – красотка”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

“Офигеть! Я хочу эту сурию”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала.