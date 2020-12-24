 

Главу КСУ вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения – СМИ

24.12.2020, 15:42, Новости дня
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Председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого вызовут в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Об этом 24 декабря проинформировало LIGA.net.

Агентство опубликовало фотографию повестки.

Согласно документу, Тупицкому 28 декабря в 9.30 необходимо явиться к исполняющему обязанности генпрокурора Роману Говде “для участия в процессуальном действии – осуществлении сообщения о подозрении в уголовном производстве”.

Фото: liga.net

Источник LIGA.net утверждает, что повестку Тупицкому должны вручить 24 декабря.

29 октября в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что проверяют Тупицкого на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации в рамках дела о влиянии на деятельность хозяйственных судов. Его вызывали на допрос на 2 ноября, но он не пришел, потому что, по его словам, его уже допрашивали по этому делу.

Кроме того, ГБР подозревает Тупицкого в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

По данным программы “Схемы”, Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил. Еще в одном расследовании “Схем” говорится, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации завода на Донбассе.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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