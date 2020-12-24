 

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

24.12.2020, 15:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон №1078-IX о продлении закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Парамент принял закон 15 декабря. Он продлевает действие закона об особом статусе Донбасса на год – до 31 декабря 2021 года.

Документ был зарегистрирован в парламенте 7 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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