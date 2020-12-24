В Киеве стартовал благотворительный проект “Инклюзивный футбол для детей”

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24.12.2020, 14:48, Новости дня
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Благотворительный фонд SG Charity при поддержке футболиста “Манчестер Сити” и сборной Украины Александра Зинченко учредил проект для детей с особенностями развития “Инклюзивный футбол для детей”. Об этом сообщает Gazeta.ua.

В течение девяти месяцев 60 детей будут посещать еженедельные тренировки по футболу на НСК “Олимпийский” с высококвалифицированными тренерами-педагогам. Тренировки будут направлены на физическое развитие детей, усвоение навыков игры в футбол и развитие навыков командной игры.

Цель проекта – создать инклюзивные условия для занятий футболом детей в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине. В нем будут участвовать дети с инвалидностью (с нарушениями слуха, зрения, с синдромом Дауна, задержкой психологического развития, расстройствами аутистического спектра, ДЦП), которые не имеют физических противопоказаний для занятий спортом.

В рамках проекта проведут первый в Украине инклюзивный чемпионат по футболу для детей.

В случае введения карантина из-за коронавирусной ифекции COVID-19 тренировки будут проходить в онлайн-формате. Видеотренировки созданы с учетом возможностей проведения занятий в домашнем пространстве и с ограниченным количеством спортивного снаряжения, отметили организаторы.

Зинченко стал меценатом и соучредителем проекта “Инклюзивный футбол для детей”. Партнер проекта – компания Puma, которая обеспечила детские группы спортивным снаряжением и формой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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