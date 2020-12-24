 

Антикоррупционный суд отложил заседание для избрания Татарову меры пресечения

24.12.2020, 14:48, Новости дня
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24 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание, на котором собирались рассматривать ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого во взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщает УНН.

“Дата следующего судебного заседания – 28 декабря в 12.30”, – объявил судья.

Заседание ВАКС отложил “из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров”.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Офис генпрокурора передал в Службу безопасности.

В НАБУ подчеркивали, что сегодня ВАКС должен выбрать Татарову меру пресечения (следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн).

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд” Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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