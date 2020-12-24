 

“Химия, варенки”. Билык показала архивное фото со своими музыкантами

24.12.2020, 14:48, Новости дня
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Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram снимок из личного архива. На фото она запечатлена в окружении своих музыкантов, среди которых Юрий Никитин и Жан Болотов.

“Ты помнишь, как все начиналось?” – подписала она снимок.

В каком году был сделан снимок, певица не уточнила.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

“Ааааа!!! Химия, варенки!!! Зачет!” – прокомментировала подписчица yasya2901.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница Ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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