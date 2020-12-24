В украинских Карпатах создали специальные бригады для охраны ёлок от браконьеров

24.12.2020, 13:50, Новости дня

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Украинская полиция и лесники в Карпатских горах создали специальные бригады для охраны хвойных насаждений и предотвращения незаконной вырубки. Как пишет «112 Украина», так правоохранители собираются бороться с ёлочными браконьерами, которые активизировали свою деятельность в преддверии новогодних праздников.



Reuters

Лесная охрана и полиция создали в Карпатах рейдовые бригады для охраны хвойных насаждений и предотвращения незаконной вырубки. Как передаёт «112 Украина», об этом в Facebook пишет Гринявское лесное хозяйство, действующее в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.

Отмечается, что лесной охраной проводятся рейды по выявлению незаконных рубок новогодних ёлок. В частности, работниками лесной охраны во время проведения рейда 21 декабря был обнаружен ёлочный браконьер. На правонарушителя составлен административный протокол, был уплачен штраф.

«Лесоводы напоминают, что самовольная рубка новогодних ёлок в соответствии со статьёй 65 кодекса Украины об административных правонарушениях влечёт наложение админштрафа на гражданина от 510 до 1020 гривен и должностных лиц от 850 до 5100 гривен за одно дерево и возмещение причинённых убытков, которые зависят от диаметра пня дерева», — отмечается в сообщении.