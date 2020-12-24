 

Матвиенко предположила сроки послания Путина Федеральному собранию

24.12.2020, 13:40, Новости дня
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В Совете Федерации ожидают, что послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в начале следующего года, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Ожидаем, что послание президента может быть в начале следующего года», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году не планируется.



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