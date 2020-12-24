 

Первые вакцины от COVID отправили во все страны ЕС одновременно

24.12.2020, 11:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны Евросоюза одновременно, первые прививки в ЕС будут сделаны через несколько дней, говорится заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всех странах ЕС начнется с 27 декабря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Китай отправил первую миссию на Марс

01.09 / На местных выборах от “Европейской солидарности” баллотируются Балух и Сущенко

26.07 / Турция возмутилась планами Греции устроить стрельбы у острова Кастелоризо

10.11 / Путин обсудил с Эрдоганом взаимодействие по ситуации в Карабахе

26.07 / Консульство США в китайском Чэнду готовится к закрытию

02.12 / Победа “Шахтера”, дискуссии вокруг введения локдауна в Украине, китайский зонд на Луне. Главное за день

11.08 / НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда Киева

28.08 / Эрдоган: Свои права в Эгейском, Чёрном и Средиземном морях Турция будет отстаивать всеми средствами

06.12 / Украинского музыканта убили из-за квартиры

27.06 / “Катастрофическая ситуация”. В больнице в Харькове, которая начала принимать больных с COVID-19, не хватает медиков. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска