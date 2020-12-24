Первые вакцины от COVID отправили во все страны ЕС одновременно

24.12.2020, 11:52, Новости дня

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Первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны Евросоюза одновременно, первые прививки в ЕС будут сделаны через несколько дней, говорится заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всех странах ЕС начнется с 27 декабря.