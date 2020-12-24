В Украине число случаев COVID-19 официально превысило 1 млн
24.12.2020, 9:24,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
За последние сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
“11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев – 223, выздоровело 15 775 человек”, – написал он.
Сутками ранее 10 136 случаев.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 001 132 случая коронавирусной инфекции, скончались 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.
По данным Степанова, за последние сутки больше всего инфицирований зарегистрировано в Киеве (1377) и Запорожской области (774).
Количество инфицирований по регионам:
Киев – 105 040;
Винницкая область – 21 490;
Волынская область – 31 917;
Днепропетровская область – 55 174;
Донецкая область – 33 738;
Житомирская область – 37 468;
Закарпатская область – 27 543;
Запорожская область – 50 115;
Ивано-Франковская область – 42 482;
Киевская область – 55 497;
Кировоградская область – 8090;
Луганская область – 9443;
Львовская область – 58 372;
Николаевская область – 28 351;
Одесская область – 66 971;
Полтавская область – 33 509;
Ровенская область – 39 634;
Сумская область – 38 923;
Тернопольская область – 32 972;
Харьковская область – 66 788;
Херсонская область – 16 408;
Хмельницкая область – 37 600;
Черкасская область – 36 418;
Черновицкая область – 38 914;
Черниговская область – 28 275.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/845091779367152
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Смотреть комментарии → Комментариев нет