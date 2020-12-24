Ростех восстановил советскую спецлабораторию для экстремальных испытаний оружия

24.12.2020, 7:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях, информирует пресс-служба предприятия.

«На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

После распада СССР содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. За прошедшие годы лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.

«Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт», – сообщил руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев.

Напомним, в конце ноября авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка «Лотос», разработанная в ЦНИИточмаш для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, успешно завершила приемо-сдаточные испытания.