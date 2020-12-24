 

Названы сроки передачи флоту носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

24.12.2020, 7:58, Новости дня
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Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон» подлодки «Белгород» и двух субмарин проекта «Ясень-М» «Казань» и «Новосибирск» перенесена на 2021 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагалось, что до конца 2020 года ВМФ получит АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 – носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» и многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М» – «Казань» и «Новосибирск». Однако сроки сдачи перенесены на следующий год», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник в кораблестроительной отрасли подтвердил эту информацию. По его данным, перенос передачи флоту этих трех АПЛ, а также атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А («Борей-А») на следующий год вызван главным образом тем, что по ряду причин, не зависящих от «Севмаша», строящего субмарины, в установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний.

Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту планировалась на сентябрь 2020 года.

Напомним, в мае источник в ОПК сообщал, что первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород» запланирован на осень 2020 года.



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