 

Гривна продолжает дешеветь относительно доллара и евро

24.12.2020, 7:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 декабря.

Гривна к доллару подешевела на 21 копейку – с 28,25 грн/$ до 28,46 грн/$. На столько же курс изменился сутками ранее и перед этим.

Курс гривны к евро снизился на пять копеек – с 34,57 грн/€ до 34,62 грн/€. Курс украинской валюты падал и вчера.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,75 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ

15.11 / В Свердловской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки

29.09 / Германия выслала в Россию особо опасного исламиста

17.08 / Корабли ТОФ провели стрельбы на учениях у Камчатки

01.08 / При столкновении двух самолетов на Аляске погибли семь человек

05.11 / В РФ оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти

14.08 / “За Майбутнє” и Аграрная партия перед местными выборами объединили избирательные штабы

31.07 / В Польше оценили эффективность российского «Спрута»

12.07 / Ляшко: Я – фанат “Динамо” (Киев) с шестилетнего возраста

30.10 / Цены на нефть выросли осле двух дней падения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска