Гривна продолжает дешеветь относительно доллара и евро

24.12.2020, 7:38, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 декабря.

Гривна к доллару подешевела на 21 копейку – с 28,25 грн/$ до 28,46 грн/$. На столько же курс изменился сутками ранее и перед этим.

Курс гривны к евро снизился на пять копеек – с 34,57 грн/€ до 34,62 грн/€. Курс украинской валюты падал и вчера.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,75 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.