 

Пандемия COVID-19. В Перу число инфицирований превысило 1 млн

24.12.2020, 7:38, Новости дня
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В Перу число случаев коронавирусной инфекции превысило 1 млн. Об этом вечером 23 декабря проинформировал Минздрав страны.

“До 22.00 22 декабря 2020 года были обработаны образцы у 5 416 226 человек на COVID-19, получено 1 002 263 подтвержденных случая и 4 413 963 – отрицательных”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в больницах для пациентов с COVID-19 находятся 4171 человек, 1129 из них находятся в отделениях интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких.

“COVID-19 стал причиной смерти 37 273 граждан страны”, – отметили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 78,6 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

На сегодня, по данным американского университета, отметку в 1 млн инфицированных коронавирусом преодолели 17 стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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