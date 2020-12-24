Флагманский ультрабук MateBook X продают со скидками

24.12.2020, 7:32, Новости дня

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Компания Huawei объявила о проведении новогодней акции для российских покупателей, в рамках которой будут предоставлены значительные скидки для покупателей флагманских ультрабуков MateBook X.

Как сообщают представители компании-продавца, к праздникам цены на данное устройство снижены на 17 тысяч рублей. Акция продлится до 28 декабря.

Напомним, что Huawei MateBook X прославился своим малым весом. Речь идет всего лишь об одном килограмме. При этом размер диагонали экрана составляет 13 дюймов, а толщина самого устройства – 13,6 мм. Специалисты сравнивают его с глянцевым журналом, который никогда не занимает много места. Корпус изготовлен из алюминиево-магниевого сплава.