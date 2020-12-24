Посол РФ напомнил о «глобальной задаче» Запада по отношению к Белоруссии

24.12.2020, 6:10, Новости дня

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Запад не отказался от «глобальной задачи» – оторвать Белоруссию от России, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев.

Он заявил, что США, Великобритания и страны ЕС продемонстрировали «предельно жесткое отношение» и «неправовые, скорее эмоциональные, оценки» происходящих в Белоруссии событий. Их оценки «становятся политическими», сказал он, подчеркнув, что «глобальная задача – отрыв Белоруссии от РФ – не сдана в утиль» на Западе, «она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят».

Мезенцев обвинил Запад в «работе по расколу» белорусского общества, чтобы «оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий» от руководства Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Белрос».

«Мы видим, особенно в последние месяцы, сколь жестким стал Запад по отношению к республиканскому руководству, сколь хлесткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и США», – приводит его слова ТАСС.

Мезенцев заявил: «С учетом того давления, которое оказывается сегодня на Белоруссию, в том числе экономического, объявленных санкций в отношении ряда предприятий <…>, надо понимать, как будет жить наш дорогой, любимый, родной для нас славянский народ». По его словам, решение о глубине и масштабе интеграции Белоруссии с Россией стоит за Минском. При этом 2020 год подтвердил «особую практику отношений между Россией и Белоруссией». Посол полагает, что страны пока не пришли к формированию единого рынка газа и нефти из-за мнения ряда журналистов о якобы негативном влиянии такого рынка на независимость Белоруссии. Мезенцев считает, что люди, заявляющие об угрозе суверенитету Белоруссии, «лукавят».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные КГБ рассказывал, что польский премьер Матеуш Моравецкий предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. До этого Лукашенко сообщал, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.