Коронавирус, Китай и торговля — обозреватель NI о главных вызовах администрации Байдена

24.12.2020, 3:58, Новости дня

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Для того чтобы возродить глобальное лидерство США, избранному резиденту Джо Байдену придётся решить три наиболее важных вопроса: COVID-19, конкуренция с Китаем и международная торговля, полагает обозреватель The National Interest Ёити Фунабаси. При этом самым сложным вопросом Фунабаси называет торговлю, где Байдену необходимо сохранить ряд инициатив действующего лидера Дональда Трампа.



Reuters

Администрация избранного президента США Джо Байдена может возродить позиции страны в качестве глобального лидера для поддержания и расширения либерального международного порядка. Однако для этого, как пишет японский журналист Ёити Фунабаси в своей статье для The National Interest, Белый дом должен решить три важнейших как для США, так и для мирового порядка вопроса: COVID-19, внешняя политика с упором на Китай и международная торговля.

По мнению Фунабаси, первостепенное значение для любой страны, которая хочет добиться глобального лидерства, должна иметь внутренняя, а не внешняя политика. В связи с этим обратить внимание следует на решение наиболее остро стоящей внутриполитической проблемы — коронавируса.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 20% всех случаев заболевания COVID-19 и смертей от него пришлись на Соединённые Штаты, хотя в стране проживают лишь 4% людей от населения мира. Более того, неспособность сдержать распространение коронавируса администрацией действующего президента Дональда Трампа нанесла колоссальный ущерб американской экономике и восприятию страны в мире.

В частности, для борьбы с вирусом в США Байден должен ввести обязательное ношение масок на всей территории страны. О желании принять соответствующие меры избранного президента стало известно ещё в первой половине ноября. И хотя для этого недостаточно одного лишь президентского указа, введение требования носить маски в федеральных учреждениях и политическая власть Байдена могут подтолкнуть губернаторов штатов распорядиться о ношении маски в общественных местах.

В том, что касается внешней политики, по словам автора статьи, до вступления в Белый дом администрация Байдена должна извлечь уроки из ошибок Трампа и бывшего президента Барака Обамы, а также признать неизбежность конкуренции с Китаем. Тем не менее основой новой политики должна стать не только конкуренция, но и сосуществование с Поднебесной. В рамках «конкурентного сосуществования» Вашингтон должен сопротивляться китайскому господству в таких областях, как экономика, технологии и глобальное управление. В то же время США не должны пытаться менять политическую систему Китая или международный порядок.

В рамках подобной стратегии наибольшую активность необходимо проявлять на трёх основных направлениях. Во-первых, США следует обратить внимание на безопасность на море, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай самым решительным образом бросает вызов стране. Долгосрочная стратегия Пекина, как полагает Фунабаси, заключается в том, чтобы сдерживать Вашингтон и нейтрализовать его присутствие в регионе. В связи с этим Белый дом не должен ослаблять там своих позиций.

Во-вторых, США должны ликвидировать своё отставание от Поднебесной в таких важнейших областях, как киберпространство и разработка искусственного интеллекта. И наконец, Вашингтон не только может, но и должен взаимодействовать с Пекином в решении целого ряда международных проблем, от глобального потепления до пандемии коронавируса, однако делать это исключительно в рамках конкурентного сосуществования.

Как отмечает автор статьи, наибольшую сложность для администрации Байдена всё же будет представлять международная торговля. По мнению Фунабаси, весьма вероятно, Байден, будучи членом Демократической партии, которая славится своей «протекционистской» политикой, в вопросе торговли выберет некую облегчённую версию принципа Трампа «Америка превыше всего». Однако это поставит США в крайне невыгодное положение для конкуренции с Китаем и укрепления связей с азиатскими странами, так как именно благодаря торговле Поднебесная расширила своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В связи с этим от подобной стратегии необходимо отказаться и принять участие в Транстихоокеанском партнёрстве, из которого действующий американский лидер принял решение выйти в январе 2017 года. Автор статьи называет это «самым надёжным способом для Соединённых Штатов укрепить либеральный международный порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Тем не менее полностью пренебрегать инициативами администрации Трампа не следует. В своей статье для The National Interest Фунабаси советует придерживаться созданной во время нахождения Трампа у власти концепции «свободной и открытой Индо-Тихоокеанской стратегии», речь в которой идёт о первостепенном значении свободной торговли. Данная концепция пользуется поддержкой целого ряда стран в регионе и в какой-то мере входит в противоречие с ключевым лозунгом Трампа — «Америка превыше всего».