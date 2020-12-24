Во «ВКонтакте» появилась новая опция для близких друзей

24.12.2020, 3:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователи российской соцсети «ВКонтакте» теперь могут выбрать из «Друзей» еще и «Близких друзей». Данная опция недавно появилась для тех, кто хочет сузить круг общения или рассылать определенные сообщения не всем, а только избранным лицам.

Для того чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо внести изменения в условия приватности. В перечне опций вы найдете «Видно близким друзьям». Далее можно выбирать отдельных лиц или же целые группы.

Как сообщил один из руководителей «ВКонтакте» Вадим Дорохов, компания будет и далее предлагать своим клиентам новые инструменты и опции, которые позволяют повышать качество сервиса и улучшать общение между людьми. Ведь благодаря такой политике, «ВКонтакте» завоевала большую популярность как в России, так и за рубежом.