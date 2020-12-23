Познер – Гордону: Мы с вами братья по крови

23.12.2020, 21:44, Новости дня

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Российский журналист, телеведущий Владимир Познер в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону признался, что получает удовольствие, общаясь с украинским журналистом.

“Хочу вам сказать, что приходится мне давать часто интервью, и, как правило, без удовольствия. С вами я второй раз разговариваю и получаю огромное удовольствие. Мне интересно отвечать на ваши вопросы. Мне интересно то, как вы на них реагируете. Мы с вами братья по крови. И это для меня очень важный момент. Так что спасибо вам”, – сказал Познер.

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Познер родился в Париже в 1934 году. Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на “Первом канале” России состоялась премьера его авторской передачи “Познер”.

В первый раз российский журналист общался с Гордоном в апреле 2014 года.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube