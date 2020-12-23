Стало известно о роли США и Британии в высылке российских дипломатов из Колумбии

23.12.2020, 21:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Колумбии решили выслать двух российских дипломатов, якобы заподозренных в «разведывательной деятельности», основываясь на информации спецслужб США и Великобритании, пишет колумбийская газета Tiempo со ссылкой на источники в местной разведке.

По данным газеты, спецслужбы США и Британии первоначально обратили внимание на «увеличившийся поток зашифрованных посланий из Колумбии». Свидетельства, представленные этими спецслужбами, затем стали «ключевыми», для того чтобы правительство президента Ивана Дуке решилось на дипломатический демарш, утверждает издание, передает РИА «Новости».

Напомним, директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата покинули страну 8 декабря. Газета Tiempo сообщала, что дипломаты якобы занимались «военной разведкой», а также «экономическим шпионажем», «проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов».

После этого посол Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД России, где ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны.

Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения в адрес российских властей в якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела других государств являются безосновательными. РФ также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, в Кремле их называли «абсолютно голословными».