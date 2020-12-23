США собрались ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

23.12.2020, 21:10, Новости дня

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Американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2», передает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, новые меры будут готовы «в ближайшем будущем», передает ТАСС.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для РФ проектом.