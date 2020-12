Twitter передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков, хотя Трамп в 2016 году получил их от Обамы

23.12.2020, 20:50, Новости дня

Официальный аккаунт президента США в Twitter передадут команде избранного президента США Джо Байдена без падписчиков. Об этом со ссылкой на данные компании сообщил The Wall Street journal.

Это касается официальных аккаунтов, включая POTUS и The White House.

Twitter будет уведомлять подписчиков, что контент на этих аккаунтах планируют архивировать, и предоставит им возможность подписаться на новые учетные записи администрации Байдена.

Представитель команды Байдена Роб Флаэрти отметил в Twitter, что в 2016 году команда 44-го президента США Барака Обамы передала официальные аккаунты команде нынешнего президента Дональда Трампа с подписчиками, а команде Байдена придется “начинать все с нуля”.

Сейчас на аккаунте президента (POTUS) в Twitter 33,2 млн подписчиков, на аккаунте Белого дома – 26 млн, на аккаунте первой леди (FLOTUS) – 16,4 млн.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.



